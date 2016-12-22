СК возбудил дело по подозрению в торговле детьми в Екатеринбурге

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с появлением информации в СМИ об усыновлениях за деньги. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Дело касается передачи детей из отделения №1 Специализированного дома ребенка в приемную семью, а также обналичивания принадлежавших этим детям денег, продажи закрепленного за ними недвижимого имущества и связанных с этим злоупотреблений органов опеки и попечительства. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), проводит сбор документов и опрос свидетелей.

Возбуждение дела последовало за публикацией The Insider, где упоминались факты торговли детьми органами опеки в Екатеринбурге. Согласно информации издания, дети, которые предлагались к усыновлению за деньги, были так называемыми социальными сиротами, чьи родители отдавали их государству на временное содержание. Эта процедура проходила без лишения родительских прав. Дети не попадали в базы данных. Потенциальные опекуны, сообщал The Insider, должны были внести деньги (80 тыс. руб.). До этого органы опеки задерживали соглашение с родителями на отказ от ребенка и в то же время снимали средства со сберегательных счетов детей.