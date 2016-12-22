Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,95 57,26 EUR Нал. 71,05 70,31 USD Бирж. 57,56 +0,12 EUR Бирж. 70,64 +0,08 USD ЦБ. 57,76 +0,23 EUR ЦБ. 70,96 +0,04 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 6803,50 -261,70 MOEX 2282,52 +0,75% RTS 1249,25 +0,71% Brent 68,05 -0,34% DJIA 24264,30 +0,96% Nasdaq 7042,11 +1,45% FTSE 7118,27 +1,20%
СК возбудил дело по подозрению в торговле детьми в Екатеринбурге
Лента новостей
Самолет сингапурской Scoot вернулся в аэропорт из-за угрозы взрыва 12:57, Общество В Румынии при падении микроавтобуса в реку погибли девять человек 12:55, Общество Фигурантов «кокаинового дела» перевели в «кремлевский централ» 12:53, Общество Сколько стоит жилье в экологически чистых районах Москвы 12:48, Недвижимость Песков прокомментировал задержание Украиной судна «Норд» 12:43, Политика В Госдуму внесли новый законопроект об акционировании «Почты России» 12:42, Технологии и медиа СБУ обвинила в организации теракта в Киеве сотрудника Генштаба ВС России 12:41, Политика МЧС назвало причины возгорания в магазине игрушек в Тюмени 12:28, Общество Кремль на фоне данных о новых санкциях США заявил об отсутствии олигархов 12:27, Политика Личные связи: насколько важен инвесторам административный ресурс 12:26, Мнение МИД России заявил об ослабляющих безопасность в Европе действиях НАТО 12:23, Политика Генпрокуратура оштрафовала Мосбиржу за незаконные действия инсайдеров 12:22, Финансы Русский стиль: Jeep Renegade против Mini Countryman 12:18, Авто Захарова показала «пробирку позора» Великобритании 12:17, Политика Умер осужденный по делу статистиков экс-глава Госкомстата Юрков 12:14, Общество Суд признал вину актера из списка Forbes в отстреле винторогих антилоп 12:08, Общество Две крупные биржи отказались добавлять Ripple: курс снизился до $0,49 12:06, Крипто Строители защитили автодорожную арку Крымского моста от ветра 12:00, Общество Made in Russia: как Российский экспортный центр помогает экспортерам 11:55, Партнерский материал На Украине произошел пожар на Приднепровской ТЭС 11:48, Общество СК возбудил дело по подозрению в торговле детьми в Екатеринбурге 11:38, Общество В МИДе назвали условия назначения нового постпреда при НАТО 11:36, Политика Лавров назвал «дело Скрипаля» глумлением над международным правом 11:21, Политика В Грузии из-за «горного удара» погибли шестеро шахтеров 11:16, Общество СМИ назвали претендента на пост главного тренера «Челси» 11:16, Спорт Центр Кудрина назвал способ ускорить рост ВВП без инвестиций в ₽40 трлн 11:10, Экономика В России планируют создать «зеленый» банк 10:59, Партнерский материал Рособрнадзор заявил о планах выдавать школьные медали с учетом баллов ЕГЭ 10:55, Общество
СК возбудил дело по подозрению в торговле детьми в Екатеринбурге
Общество, 11:38
0
СК возбудил дело по подозрению в торговле детьми в Екатеринбурге

Следственным отделом по Орджоникидзевскому району Екатеринбурга СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело в связи с появлением информации в СМИ об усыновлениях за деньги. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.

Дело касается передачи детей из отделения №1 Специализированного дома ребенка в приемную семью, а также обналичивания принадлежавших этим детям денег, продажи закрепленного за ними недвижимого имущества и связанных с этим злоупотреблений органов опеки и попечительства. Управление СК по региону возбудило уголовное дело по ст. 285 УК России (злоупотребление должностными полномочиями), проводит сбор документов и опрос свидетелей.

Возбуждение дела последовало за публикацией The Insider, где упоминались факты торговли детьми органами опеки в Екатеринбурге. Согласно информации издания, дети, которые предлагались к усыновлению за деньги, были так называемыми социальными сиротами, чьи родители отдавали их государству на временное содержание. Эта процедура проходила без лишения родительских прав. Дети не попадали в базы данных. Потенциальные опекуны, сообщал The Insider, должны были внести деньги (80 тыс. руб.). До этого органы опеки задерживали соглашение с родителями на отказ от ребенка и в то же время снимали средства со сберегательных счетов детей.

Теги: Екатеринбург , Следственный комитет
Главное
Кремль на фоне данных о новых санкциях США заявил об отсутствии олигархов Политика
Материалы по теме
Правительство упростило подачу документов на усыновление Общество
СК призвал изменить порядок усыновления из-за участившегося насилия Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.