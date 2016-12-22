В Праге в лаборатории произошла утечка цианида калия

В пражской лаборатории произошла утечка цианида калия — сильного неорганического яда, сообщается на сайте пожарной охраны Чехии.

Инцидент произошел в 19:10 по местному времени (20:10 мск). «В результате случившегося пострадал один человек, его доставили в больницу. К моменту прибытия спасателей в здании больше никого не было», — говорится в сообщении.

Стерилизацию помещения, в котором произошла утечка яда, провело подразделение пожарных, что на них были защитные костюмы. В ведомстве отметили, что угрозы для населения в результате случившегося нет. В настоящий момент здание оцеплено полицией.

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