Первый в Саудовской Аравии кинотеатр откроется 18 апреля

Первый после 35-летнего перерыва кинотеатр в Саудовской Аравии начнет свою работу 18 апреля, сообщает Reuters со ссылкой на власти страны.

Кинотеатр откроется в столице страны Эр-Рияде. По словам источника агентства, первым показанным фильмом станет американская кинокартина «Черная пантера» режиссера Райна Куглера. Фильм снят по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кёрби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics.

Ранее власти Саудовской Аравии подписали соглашение с американской компанией AMC Entertainment Holdings об открытии в стране до 40 кинотеатров в течение пяти лет, отмечает агентство.

В декабре 2017 года министр культуры и информации страны Авад бен Салеха аль-Авада сообщил, что власти Саудовской Аравии с начала 2018 года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва. Кинотеатры были запрещены в начале 80-х на фоне усиления исламистских настроений в стране. «За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности к​оролевства в сфере развлечений», — говорил министр.

Власти Саудовской Аравии ожидают, что к 2030 году в королевстве появится свыше 300 кинотеатров, что даст экономике дополнительные $24 млрд и создаст порядка 30 тыс. постоянных рабочих мест.