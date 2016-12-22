В петербургском аэропорту Пулково сработала пожарная сигнализация

В петербургском аэропорту «Пулково» произошло ложное срабатывание одного из датчиков в зале прибытия. Об этом изданию «Фонтанка» сообщили в аэропорту.

«Отработали по процедуре. Пожарные прибыли, убедились, что все штатно», — сказали в Пулково. Сигнализация сработала около 23:00 мск, отмечает издание.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Воздушные ворота Северной столицы», из зоны прибытия были эвакуированы люди. ​При этом указывается, что терминал эвакуировали не полностью. Представитель аэропорта в разговоре с агентством отметил, что на выполнение рейсов ложное срабатывание сигнализации и последующая проверка не повлияли.