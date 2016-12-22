МЧС не подтвердило возгорание в ТЦ «Метро» в Москве

В торговом центре «Метро» на западе Москвы признаков возгорания не обнаружено. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по столице.

«В ходе проверки признаков возгорания не обнаружено, пострадавших нет, подразделения МЧС были возвращены», — рассказали РБК в ведомстве.



Как рассказал источник ТАСС в экстренных службах, пожарная сигнализация сработала из-за того, что прорвалась труба с горячей водой, из здания бывали эвакуированы сотрудники и посетители

В четверг, 4 апреля, в столичном торговом центре «Персей для детей» вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате, погиб один человек, шесть пожарных получили ранения.