Глава отдела искусственного интеллекта в Google перешел в Apple

Глава отдела разработок в сфере искусственного интеллекта в Google Джон Джаннандреа перешел в компанию Apple и занял аналогичный пост. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Apple.

В компании сообщили, что Джаннандреа станет одним из 16 руководителей, подчиняющихся непосредственно главе Apple Тиму Куку. «Джон разделяет наше стремление к конфиденциальности и нашему продуманному подходу к этому вопросу, таким образом мы сделаем компьютеры еще более умными и персонифицированными», — цитирует газета заявление Кука. Место Джаннандреа займет Джефф Дин, соучредитель Google Brain, одного из исследовательских подразделений отдела разработок в сфере искусственного интеллекта, отмечает телеканал CBNC.

Джон Джаннандреа начал работу в Google в 2010 году, под его руководством разработки в сфере искусственного интеллекта внедрили в поисковик Google, почту Gmail и собственного цифрового помощника компании Google Assistant.