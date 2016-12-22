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Глава отдела искусственного интеллекта в Google перешел в Apple
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Глава отдела искусственного интеллекта в Google перешел в Apple
Технологии и медиа, 17:56
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Глава отдела искусственного интеллекта в Google перешел в Apple

Глава отдела разработок в сфере искусственного интеллекта в Google Джон Джаннандреа перешел в компанию Apple и занял аналогичный пост. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на Apple.

В компании сообщили, что Джаннандреа станет одним из 16 руководителей, подчиняющихся непосредственно главе Apple Тиму Куку. «Джон разделяет наше стремление к конфиденциальности и нашему продуманному подходу к этому вопросу, таким образом мы сделаем компьютеры еще более умными и персонифицированными», — цитирует газета заявление Кука. Место Джаннандреа займет Джефф Дин, соучредитель Google Brain, одного из исследовательских подразделений отдела разработок в сфере искусственного интеллекта, отмечает телеканал CBNC.

Джон Джаннандреа начал работу в Google в 2010 году, под его руководством разработки в сфере искусственного интеллекта внедрили в поисковик Google, почту Gmail и собственного цифрового помощника компании Google Assistant.

Теги: Google , Apple , искусственный интеллект
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