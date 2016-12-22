«Победа» приостановила полеты в Нальчик по соображениям безопасности

Авиакомпания «Победа» приостановила полеты в Нальчик из-за несоответствия данного аэродрома стандартам безопасности. Об этом говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.

В «Победе» отметили, что аэропорт не может обеспечить безопасное выполнение рейсов. После обращения пилотов, указавших на «небезопасное состояние аэродромной инфраструктуры» специалисты компании проверили состояние взлетно-посадочной полосы (ВПП) и рулежных дорожек. Они обнаружили, в частности, частичное разрушение покрытия, выбоины, трещины.

Компания сообщила о данных нарушениях в Росавиацию, однако ответа не получила. ​

«Полеты в Нальчик не будут возобновлены до полного устранения нарушений», — заявили в компании. В «Победе» пообещали, что тех, кто купил билеты в Нальчик, доставят в аэропорт Минеральных Вод, а затем им обеспечат бесплатный трансфер в Нальчик. По желанию клиенты могут вернуть билеты, и им вернут их полную стоимость.