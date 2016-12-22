Путин сообщил о договоренности с Турцией и Ираном по борьбе с терроризмом

Во время трехсторонней встречи президенты России, Турции и Ирана договорились координировать усилия по борьбе с терроризмом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, лидеры трех стран условились «наращивать трехстороннюю координацию по всем аспектам антитеррора, наращивать обмен информацией».

Президент России отметил, что также была достигнута договоренность о консолидации усилий по постконфликтному восстановлению Сирии. Он подчеркнул, что речь идет о строительстве социальных и инфраструктурных объектов. «Российские компании уже активно участвуют в этой работе, причем ряд проектов реализуется в районах, где еще совсем недавно орудовали боевики», — заметил Путин.



Российский президент прибыл в Анкару 3 апреля. Сначала он провел одностороннюю встречу с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. Они обсудили реализацию контракта на поставку ЗРК С-400 и дали старт строительству АЭС «Аккую».