«Движение автомобилистов» оценило план по снижению смертности на дорогах

Предложенный ГАИ план по реализации долгосрочной стратегии безопасности движения не содержит в себе действий, которые серьезно помогут решить проблему пьяного вождения и смертности в ДТП. Об этом заявил РБК председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

«Это или спорные вещи, или довольно мелкие, которые на самом деле серьезно проблему не решают», — отметил он. По мнению Похмелкина, увеличение числа перекрестков с круговым движением «искусственным путем» является «ошибкой», так как правила движения по ним регулярно меняются, и это лишь осложнит жизнь водителей.

«Алкозамки применяйте, используете, но все-таки в отношении водителей, которые до этого садились пьяными за руль. Это будет как некая мера наказания за вождение в нетрезвом виде. Но это не решает проблему пьяных судей, прокуроров, депутатов за рулем, которые безнаказанны сегодня», — подчеркнул эксперт.

Как рассказал автоэксперт, временные удостоверения уже использовались раньше и то, что их планируют вернуть, говорит о том, что в ГАИ не понимают, какие меры необходимо принимать. «Его отменили не так давно, и вот снова хотят вернуть. Нет какой-то внятной политики, четких целей», — подчеркнул Похмелкин.

Он добавил, что «есть более фундаментальные вещи» в рамках реализации долгосрочной стратегии безопасности движения, о которых не сказано в упомянутом плане. «В ГАИ на такие вещи никогда не осмелятся. ГИБДД свои функции выполняет, но не может повлиять на коренные причины, нужен специальный орган, не ниже министерства», — пояснил он.

«Эти идеи не панацея, это не решает проблему коррупции, когда откупается каждый второй пьяный водитель. Честные гаишники говорят, что если будем игнорировать, замалчивать, то никакой реальной программы не получится», — заключил он.

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на проект документа писал , что Госавтоинспекция разрабатывает план по реализации стратегии по обеспечению безопасности движения. В том числе ГАИ предлагает установить алкозамки на автомобилях, ввести повсеместно круговые перекрестки, решить вопрос во штрафами по камерам. Таким образом, по проекту, планируется сократить смертность в ДТП в России до нуля к 2030 году.

План по снижению смертности до нулевого уровня премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил в январе.