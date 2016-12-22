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Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»
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Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»
Общество, 16:02
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Росавиация приостановила летный сертификат «Псковавиа»
Федеральное агентство воздушного транспорта приостановило летный сертификат «Псковавиа» по инициативе авиакомпании. Об этом гендиректор «Псковавиа» Виктор Мартыненко сообщил ТАСС.

«Сейчас сертификат приостановлен по нашей инициативе, но не аннулирован. Мы так же продолжаем работать, просто решили устранить замечание, которое есть со стороны Росавиации», — сказал Мартыненко. Он отметил, что для этого авиакомпании необходимо продлить эксплуатационный срок службы одного Ан-24. По словам гендиректора, ограничения будут сняты через месяц.

По словам вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, такое решение принято в рамках мероприятий по выводу компании из кризиса.

«По факту компания уже продолжительное время не осуществляет перелеты. Сейчас мы действуем по «дорожной карте» вывода компании из предкризисного состояния», — цитирует Кузнецова «Интерфакс».

Авиакомпания является главным оператором аэропорта Пскова. В январе СК возбудил дело по факту невыплат зарплат работникам авиакомпании на сумму 2,5 млн руб.

Теги: Росавиация , Псковская область
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