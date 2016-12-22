Житель Кемерово пойдет под суд за присвоение ошибочно полученных ₽30 млн

Житель Кемерово предстанет перед судом за присвоение 30 млн руб., которые ему по ошибке перевела торговая организация. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ). Следствие направило материалы дела в Центральный районный суд Кемерово.

В апреле 2016 года из-за ошибки сотрудника, который производил расчеты с клиентом фирмы, деньги поступили на счет 37-летнего мужчины, о чем он получил СМС-уведомление. Представители организации уведомили кемеровчанина об ошибке и попросили вернуть средства. Однако мужчина решил распорядиться деньгами по собственному усмотрению — 20 млн руб. он перевел на другой счет, более 90 тыс. руб. потратил на покупки.

Все счета мужчины были заблокированы, большую часть суммы удалось вернуть законному владельцу.