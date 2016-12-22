Путин поздравил актрису Элину Быстрицкую с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Элину Быстрицкую с 90-летием. Текст телеграммы опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ваш творческий путь ознаменован большими, незабываемыми работами в театре и кинематографе, плодотворным сотрудничеством с известными режиссерами и актерами, выдающимися деятелями культуры», — написал Путин. «Вас уважают коллеги, искренне любят зрители — за мастерство и удивительное обаяние, за верность своему призванию и яркий, самобытный талант, который Вы щедро дарите людям», — добавил он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев также поздравил Быстрицкую. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства. «Миллионы людей искренне любят вас, талантливую, необыкновенно женственную актрису, блистательную звезду легендарного Малого театра», — отметил он.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве. Во время Великой Отечественной войны окончила курсы медсестер и работала во фронтовом госпитале. Училась в медицинском училище, затем год была студенткой филологического факультета Нежинского педагогического университета, но бросила его ради поступления в Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. В 1956–1958 годах работала в Московском драматическом театре имени А.С. Пушкина. С 1958 года — актриса московского Малого театра. Помимо работы на сцене, снималась в кино. Известность актриса получила после роли Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».