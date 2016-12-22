В Дагестане из-за непогоды более 13 тыс. человек остались без света
Общество, 14:17
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В Дагестане из-за непогоды более 13 тыс. человек остались без света
В Дагестане из-за неблагоприятных погодных условий около 13,5 тыс. человек остались без электричества. Об этом сообщается на сайте Министерства энергетики России.
Массовые аварийные отключения из-за мокрого снега начались утром 4 апреля.
В ведомстве добавили, что ведутся аварийно-восстановительные работы, к которым привлечено 12 бригад из 36 человек. Их проведение координирует штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.
25 марта в Якутии несколько районов осталось без света из-за аварии на электростанции — остановились три генераторные установки на ЯГРЭС-2.