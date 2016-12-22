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Экс-ведущего программы «Суд идет» во второй раз посадили за мошенничество
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Экс-ведущего программы «Суд идет» во второй раз посадили за мошенничество
Общество, 13:44
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Экс-ведущего программы «Суд идет» во второй раз посадили за мошенничество

Бывшего адвоката и ведущего телепрограммы «Суд идет» Владимира Резника (Орешникова) приговорили к семи годам колонии строгого режима за мошенничество. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь суда Виктория Белова.

По словам Беловой, приговор был вынесен 29 марта по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

По данным обвинения, Резник получил от бизнесмена, которого обвиняли в незаконной банковской деятельности, вознаграждение в размере около 4,5 млн руб. За эти деньги он обещал повлиять на правоохранительные органы и добиться для предпринимателя условного срока.

В январе 2012 года телеведущий, на тот момент носивший фамилию Орешников, был приговорен к двум годам лишения свободы за мошенничество. Как сообщает «Росбалт», Орешников за 20 млн руб. пообещал бизнесмену Сергею Слободянику, которого подозревали в незаконной банковской деятельности, добиться перевода в статус свидетеля. Несмотря на выплату, бизнесмену предъявили обвинения. После этого адвокат предложил за 500 тыс. руб. добиться признания Слободяника невменяемым. Бизнесмен пожаловался на это в Следственный комитет.

Тогда же выяснилось, что Орешников не имел права работать адвокатом, так как его диплом был поддельным. Его лишили статуса адвоката адвокатской палаты Московской области. После выхода из колонии мужчина сменил фамилию, получил новый документ о высшем образовании и статус адвоката в адвокатской палате Тюменской области. В 2015 году его вновь лишили статуса, но он через год снова получил его в Чечне.

«Суд идет» — судебное ток-шоу, выходившее на телеканале «Россия», затем на «России 1» с 2005 по 2010 год. Передача шла в формате судебного заседания.

Теги: Приговор , мошенничество
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