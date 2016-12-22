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Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху
Общество, 13:15
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на Пасху

Погода в выходные в Москве будет солнечной, без осадков, рассказала РБК главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

7 апреля будет облачно с прояснениями. Температура около плюс 8–10 градусов.

«Будет довольно ветрено. Порывы могут достигать 15 м/с. При таком ветре будет казаться, что на улице значительно холоднее. Многие пойдут освящать куличи, и, конечно, такая погода внесет дискомфорт», — отметила Позднякова.

В ночь на воскресенье будет около нуля. Днем 8 апреля ожидается теплая погода около плюс 11–12 градусов.

«Погода на Пасху будет солнечной», — добавила она.

Теги: Погода , Пасха
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