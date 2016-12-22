Мадуро поддержал подвергшегося нападению соперника на выборах президента

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил нападение на кортеж оппозиционного кандидата в президенты, лидера партии «Прогрессивный авангард» Анри Фалькона и сообщил, что по данному делу уже арестовали 17 человек. Об этом сообщает телеканал ABC.

Мадуро пообещал провести тщательное расследование нападения. Он также призвал своих сторонников мирно проводить президентскую кампанию. «Если вы видите другого кандидата на пост президента, просто поздоровайтесь с ним», — заявил он.

Накануне Фалькон написал на своей странице в Twitter, что во время предвыборной акции в столичном районе Катиа на них напала группа вооруженных сторонников действующей власти в Венесуэле. В результате столкновения был серьезно ранен один из помощников Фалькона.

«Насилие и бездарная политика правительства — это то, что мы должны победить. Оно несет ответственность за то, что произошло в Катиа», — отметил оппозиционер. С 2008 по 2017 год Фалькон занимал пост губернатора штата Лара, с 2000 по 2008 год он был мэра города Баркисемето в штате Лара.

В феврале 2018 года правящая Единая социалистическая партия Венесуэлы выдвинула Мадуро кандидатом на предстоящие выборы главы государства. Мадуро пообещал, что в стране пройдут «свободные и демократические выборы», и призвал оппозицию принять в них участие. «Я думаю, что граждане Венесуэлы дадут урок народного голосования и суверенитета. Пусть победит тот, кто наберет больше голосов. Я абсолютно уверен в венесуэльском народе», — заявлял он.

Президентские выборы в Венесуэле пройдут 22 апреля.