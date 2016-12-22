Глава ФСБ назвал число убитых и раненых террористами за четыре года

С 2014 года террористами по всему миру были убиты и ранены почти 152 тыс. человек. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил глава ФСБ Александр Бортников.
Бортников уточнил, что из этого числа 33 тыс. человек были ранены и убиты в 2017 году. «В среднем ежегодно совершается свыше 1600 терактов. В каждом втором случае, когда бандиты открыто берут на себя ответственность за атаки, речь идет об ИГ («Исламское государство», организация запрещена в России)», — добавил директор ФСБ.
По словам Бортникова, террористы настойчиво предпринимают попытки сгруппироваться и восполнить силы, и очень важно не дать им этого сделать.
Глава ФСБ подчеркнул, что ИГ и «Аль-Каида» (запрещена в России) могут воссоединиться в виде обновленной террористической сети. «В случае возникновения такая организация будет обладать спящими и активными ячейками во всех странах мира, значительным опытом боевых и подрывных действий в полевых и городских условиях, технологиями и инфраструктурой производства реального, а не фейкового химического оружия», — добавил он.
О намерении боевиков создать новую террористическую сеть Бортников также говорил в декабре 2017 года. По его словам, террористы активно перебираются в Афганистан, оттуда они могут проникнуть на территорию других стран Центральной Азии, а также в Китай и Индию. Кроме того, глава ФСБ сказал, что они могут «использовать азиатский плацдарм», чтобы совершить теракты в России.