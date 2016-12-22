В Саратове из торгового центра из-за задымления эвакуировали 200 человек
Общество, 11:24
0
В Саратове из торгового центра из-за задымления эвакуировали 200 человек
В Саратове из торгового центра «Триумф Молл» эвакуировали около 200 человек из-за задымления, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.
«Пожара не было. Сработала сигнализация, проводилась эвакуация», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе уточнили, что задымление произошло из-за короткого замыкания.
По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, из «Триумф Молла» эвакуировали 700 человек.
В Москве 3 апреля из-за задымления из торгового центра «Афимолл-Сити» были эвакуированы около 3 тыс. посетителей и сотрудников.