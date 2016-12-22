Нарышкин назвал борьбу с «российской угрозой» идеей фикс Вашингтона

Борьба с несуществующей «российской угрозой» стала для Вашингтона «идеей фикс». Об этом во время VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.

«Она [борьба с «российской угрозой»] достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны», — считает Нарышкин. «Причин для обострения отношений не существует, холодная война закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом сошло на нет», — добавил он.

«США и их союзники стремятся остановить или хотя бы затормозить объективную трансформацию глобального мироустройства. Неудивительно, что основным объектом для их нападок становится Россия, которую они рассматривают как один из главных локомотивов происходящих перемен в мире», — подчеркнул Нарышкин.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ждет новой холодной войны. Эти слова прозвучали на фоне того, что 15 марта США, Британия, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по «делу Скрипаля». Отравление экс-офицера ГРУ назвали покушением на суверенитет Великобритании и прямым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.