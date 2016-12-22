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Нарышкин назвал борьбу с «российской угрозой» идеей фикс Вашингтона
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Нарышкин назвал борьбу с «российской угрозой» идеей фикс Вашингтона
Политика, 11:59
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Нарышкин назвал борьбу с «российской угрозой» идеей фикс Вашингтона

Борьба с несуществующей «российской угрозой» стала для Вашингтона «идеей фикс». Об этом во время VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает корреспондент РБК.

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«Она [борьба с «российской угрозой»] достигла таких размеров и приобрела такие нелепые черты, что впору говорить о возвращении мрачных времен холодной войны», — считает Нарышкин. «Причин для обострения отношений не существует, холодная война закончилась, идеологическое противостояние между Востоком и Западом сошло на нет», — добавил он.

«США и их союзники стремятся остановить или хотя бы затормозить объективную трансформацию глобального мироустройства. Неудивительно, что основным объектом для их нападок становится Россия, которую они рассматривают как один из главных локомотивов происходящих перемен в мире», — подчеркнул Нарышкин.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не ждет новой холодной войны. Эти слова прозвучали на фоне того, что 15 марта США, Британия, Франция и Германия выступили с совместным заявлением по «делу Скрипаля». Отравление экс-офицера ГРУ назвали покушением на суверенитет Великобритании и прямым нарушением Конвенции о запрещении химического оружия.

Теги: Сергей Нарышкин , Вашингтон
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