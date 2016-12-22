Роспотребнадзор заявил о вспышках гриппа и ОРВИ в 29 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 29 регионах России в период с 26 марта по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«В России на 13-й неделе текущего года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению, как и на прошлой неделе, зарегистрировано в 29 субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации — в шести городах [ранее — в восьми городах]», — говорится в сообщении.
Всего за 13-ю неделю обследовали 11 тыс. человек. Доля вирусов гриппа типа А в структуре положительных находок составила 29,08%, типа В — 21,46%.
26 марта в Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемпорога по гриппу и ОРВИ в центральных регионах России на 10,6–66,8%.
В течение марта из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ был приостановлен учебный процесс в школах Тульской, Воронежской, Саратовской и Ульяновской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.