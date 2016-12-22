Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,17 57,49 EUR Нал. 71,47 70,71 USD Бирж. 57,85 +0,28 EUR Бирж. 71,15 +0,49 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7324,80 -36,20 MOEX 2261,41 -0,11% RTS 1231,38 -0,46% Brent 67,47 -1,04% DJIA 24033,36 +1,65% Nasdaq 6941,28 +1,04% FTSE 6999,81 -0,44%
Роспотребнадзор заявил о вспышках гриппа и ОРВИ в 29 регионах
Лента новостей
Воробьев решил отправить «угрожавшую» ему девочку в Голландию 11:31, Общество Патрушев рассказал о претендующих на роль «мировых судей» государствах 11:29, Политика Путин заявил о военном поражении «Исламского государства» 11:28, Общество В Саратове из торгового центра из-за задымления эвакуировали 200 человек 11:24, Общество Россия получила от ОЗХО ответы по «делу Скрипаля» 11:23, Политика «Салават Юлаев» объявил об отставке главного тренера 11:15, Спорт Роспотребнадзор заявил о вспышках гриппа и ОРВИ в 29 регионах 11:10, Общество Глава Росбанка решил вернуться в ВТБ 11:07, Финансы Фотография и за ее пределами: что нужно знать про Мультимедиа Арт Музей 11:05, РБК Стиль и Mastercard Райффайзенбанк запланировал увеличить корпоративный портфель на четверть 10:59, Финансы Патрушев рассказал о трех помогающих террористам факторах 10:54, Общество Рынок начал восстанавливаться: курс биткоина превысил $7,5 тыс. 10:50, Крипто Российского хоккеиста признали главной звездой дня в НХЛ 10:50, Спорт В Саратовской области пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД 10:44, Общество Курский вокзал в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе 10:42, Общество Украинские пограничники увезли капитана арестованного траулера «Норд» 10:33, Политика Елена Малышева прокомментировала свои слова об отстреле собак 10:29, Общество В Калифорнии упал военный вертолет 10:26, Общество Мексика потребовала от США объяснить слова Трампа о военных на границе 10:21, Политика Шифоньер или этажерка: как назывались предметы интерьера 100 лет назад 10:10, Недвижимость Китай призвал членов ВТО противостоять торговому протекционизму США 10:06, Экономика Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 10:03, РБК и Билайн Полковник Захарченко рассказал о принадлежности изъятых у него денег 10:03, Общество Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обыске у него дома 09:50, Политика Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 09:33, РБК и Билайн Российская IBS объявила о планах провести IPO 09:32, Бизнес NYSE по ошибке вывесила швейцарский флаг к IPO шведской Spotify 09:27, Финансы Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии 09:18, Политика
Роспотребнадзор заявил о вспышках гриппа и ОРВИ в 29 регионах
Общество, 11:10
0
Роспотребнадзор заявил о вспышках гриппа и ОРВИ в 29 регионах

Роспотребнадзор зафиксировал превышение эпидемиологического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ в 29 регионах России в период с 26 марта по 1 апреля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В России на 13-й неделе текущего года превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости ОРВИ и гриппом по совокупному населению, как и на прошлой неделе, зарегистрировано в 29 субъектах Российской Федерации. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту Российской Федерации — в шести городах [ранее — в восьми городах]», — говорится в сообщении.

Всего за 13-ю неделю обследовали 11 тыс. человек. Доля вирусов гриппа типа А в структуре положительных находок составила 29,08%, типа В — 21,46%.

26 марта в Роспотребнадзоре сообщили о превышении эпидемпорога по гриппу и ОРВИ в центральных регионах России на 10,6–66,8%.

В течение марта из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ был приостановлен учебный процесс в школах Тульской, Воронежской, Саратовской и Ульяновской областей, Великого Новгорода и Санкт-Петербурга.

 

Теги: эпидемия гриппа , ОРВИ , Роспотребнадзор , вспышка , грипп
Главное
Россия получила от ОЗХО ответы по «делу Скрипаля» Политика
Материалы по теме
Роспотребнадзор выявил рост числа заболевших ОРВИ в нескольких регионах Общество
В Чехии 50 человек умерли в результате гриппа Общество
Роспотребнадзор предупредил россиян о росте заболеваемости гриппом в ЕС Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.