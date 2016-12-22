Полковник Захарченко рассказал о принадлежности изъятых у него денег

Обвиняемый в получении взяток и злоупотреблении служебными полномочиями полковник МВД Дмитрий Захарченко заявил, что из изъятых у него денег ему принадлежат меньше 93 тыс. руб. Об этом говорится в ответах на вопросы ТАСС, переданные ему через адвоката.
По словам Захарченко, ему принадлежит 92,8 тыс. руб. — денежное довольствие за месяц. «Остальное имущество зарегистрировано и принадлежит родственникам различной степени родства и иным лицам. О существовании некоторых лиц, имущество которых было обращено в доход государства, я вообще узнал только из судебных документов», — добавил он.
Захарченко добавил, что действующее антикоррупционное законодательство позволяет обратить в доход государства только имущество, которое принадлежит ему, его супруге и его несовершеннолетним детям.
Дмитрия Захарченко арестовали в сентябре 2016 года. Его обвинили в получении взятки, злоупотреблении служебным положением и воспрепятствовании производству предварительного расследования. После обыска в квартире у полковника изъяли более $120 млн и €2 млн наличными. Всего же у полковника и его близких изъяли более 8,5 млрд руб. В мае 2017 года его заподозрили в еще одном эпизоде — получении взятки в в размере $800 тыс. от хозяина ресторана La Maree.
Отца полковника Захарченко Виктора Захарченко 22 марта отпустили из СИЗО под домашний арест. Его обвиняют в растрате 4 млн руб. из средств банка «Московское ипотечное агентство», в котором он фиктивно занимал должность. Сумма иска банка к Захарченко-старшему составляет 12,5 млн руб. — кроме ущерба, в него включена компенсация за репутационный ущерб.