Российская IBS объявила о планах провести IPO

ПАО «ИБС ИТ Услуги», работающее под брендом IBS IT Services, проведет IPO на Московской бирже, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении РБК). О том, что компания рассматривает этот вариант финансирования, в начале марта сообщал Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Бумаги будут размещены в секторе рынка инноваций и инвестиций (РИИ). Citigroup и Renaissance Capital выступят совместными глобальными координаторами и букраннерами размещения, SOVA Capital также будет выполнять функцию букраннера, Альфа-банк — менеджер размещения акций для розничных инвесторов.

В рамках размещения инвесторам будут предложены как обыкновенные акции ПАО и ее акционеров, так и допэмиссии — на последнее, предполагается, будет приходиться до 50% размещения. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составит 30–35% от увеличенного акционерного капитала.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут направлены «на укрепление и расширение линейки сервисов посредством органического роста, а также сделок слияния и поглощения, направленных на увеличение стоимости» IBS.

«В последние годы российский ИТ-сектор демонстрировал хорошую динамику, а темпы роста выручки IBS значительно превышали средние показатели рынка, что является закономерным результатом успешной трансформации бизнеса, — приводятся в сообщении слова гендиректора IBS Светланы Балашовой. — Мы считаем, что восстановление российской экономики, а также распространение цифровых решений и внедрение современных технологий станут базой для дальнейшего роста».

Уже были на бирже



IBS была основана в 1992 году Анатолием Карачинским (121-е место в списке 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes 2017 года с оценкой состояния в прошлом году в $850 млн) и Сергеем Мацоцким, которые по-прежнему владеют компанией и сегодня. Выручка компании за финансовый год, завершившийся 31 марта 2017 года, составила 21,4 млрд руб., чистая прибыль — 1,461 млрд руб.



До 2014 года акции IBS торговались на Франкфуртской фондовой бирже. Делистинг был проведен после реорганизации IBS и выделения из нее компании Luxoft, которая занимается разработкой программного обеспечения и экспортом ИТ-услуг.