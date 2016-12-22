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Американский офицер в Италии убил жену из России и покончил с собой
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Американский офицер в Италии убил жену из России и покончил с собой
Общество, 08:44
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Американский офицер в Италии убил жену из России и покончил с собой

Отставной американский офицер, переехавший в Италию, убил жену-россиянку, после чего совершил суицид, сообщает итальянская газета Corriere del Veneto.

Бредли Джоэл Кинсер, которому в июле должно было исполниться 44 года, и его жена Лейла, которую журналисты называют уроженкой России, в прошлом были сотрудниками американской военной базы в Виченце.

По предварительной версии, мужчина убил спящую жену, а через несколько минут наложил на себя руки.

Издание сообщает, что Кинсер еще во время службы жаловался полковому капеллану на депрессию.

Американское издание Stars and Stripes уточняет, что священник предупредил начальство, когда обнаружил, что пара не отвечает на телефонные звонки.

Газета обращает внимание на последнюю запись в Facebook Лейлы Кинсер. Судя по ее странице, она уроженка Комсомольска-на-Амуре.

Теги: Убийство , Италия
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