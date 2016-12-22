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Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии
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Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии
Политика, 09:18
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Охранник Атамбаева покинул должность замглавы спецслужбы Киргизии

Заместитель председателя Госкомитета национальной безопасности Киргизии (ГКНБ) Дамир Мусакеев, который обеспечивал безопасность первых лиц страны, освобожден от должности. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова.

Из текста сообщения следует, что прошение об отставке Мусакеев подал сам.

Он был назначен на должность начальника девятой службы ГКНБ в ранге заместителя председателя с 1 июня 2016 года, когда главой государства был Алмазбек Атамбаев. Он продолжал работать охранником Атамбаева до конца его президентского срока в ноябре 2017 года.

Киргизский портал Kloop пишет, что отставка Мусакеева произошла на фоне конфликта действующего президента со своим предшественником. Атамбаев после съезда Социал-демократической партии раскритиковал Жээнбекова за то, что он обвинил силовиков в неэффективной борьбе с коррупцией. В пресс-службе действующего президента эти слова комментировать отказались. Безопасность на съезде СДП обеспечивал Мусакеев.

Пока не известно, кто будет назначен на пост зампреда ГКНБ вместо Мусакеева.

Теги: Алмазбек Атамбаев , увольнение , спецслужба
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