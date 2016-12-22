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Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обыске у него дома
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Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обыске у него дома
Пожар в Кемерово, 09:50
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Глава кемеровского МЧС опроверг информацию об обыске у него дома

Начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов опроверг информацию об обысках в его доме, сообщает ТАСС.

«Ничего не проходит, не подтверждаю», — заявил Мамонтов в разговоре с агентством.

На звонок РБК Мамонтов не ответил.

В пресс-службе Следственного комитета России по Кемеровской области за комментариями посоветовали обратиться в СКР. Официальный представитель ведомства не ответил на звонки РБК.

Ранее «Интерфакс» сообщил со ссылкой на источник, что у главы регионального управления МЧС начался обыск в связи с делом о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня».

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3 апреля источник в центральном управлении МЧС рассказал РБК, что следователи СКР провели обыски в управлении МЧС по Кемеровской области. По данным источника, следователей интересовали крупные контракты, заключенные с поставщиками. В частности, были изъяты документы, касающиеся поставок топлива. По данным агентства «Интерфакс», следственные мероприятия в отношении регионального МЧС на тот момент велись уже второй день.

Пожар за закрытыми дверями: что привело к массовым жертвам в Кемерово
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Днем 25 марта в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел пожар, который унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Материальный ущерб составил около 4 млрд руб.

По предварительной версии, причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Фигурантами уголовного дела о пожаре являются семь человек: управляющая ТЦ Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ (ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат») Георгий Соболев, руководитель компании-разработчика противопожарной системы для ТЦ «Системный интегратор» Игорь Полозиненко, ответственный за монтаж системы сотрудник «Системного интегратора» Александр Никитин, работник ЧОПа Сергей Антюшин, гендиректор компании-собственника здания Юлия Богданова и глава инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиля Комкова. Все они арестованы судом. Судденок свой арест обжаловала.

Теги: Кемерово , обыски
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