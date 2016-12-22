Семья из четырех британцев погибла в ДТП во Флориде

Британская семья из четырех человек погибла в дорожно-транспортном происшествии в американском штате Флорида, сообщает Би-би-си со ссылкой на полицию города Тайтусвилл.

По данным телеканала, семья возвращалась в арендованный дом из Космического центра имени Джона Кеннеди. По предварительной информации, седан Mitsubishi, в котором находились граждане Великобритании, столкнулся c пикапом Ford.

Заместитель начальника отдела полиции Тайтусвилла Тодд Хатчинсон заявил, что водитель Mitsubishi 30-летний Адам Стивенсон пытался совершить разворот. В этот момент в седан влетел пикап. В результате столкновения все находившиеся в Mitsubishi погибли на месте. Водитель Ford был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Как отмечает Би-би-си, еще один член приехавшей на каникулы в США семьи не поехал в космический центр. «Наши мысли с ними в это очень трудное время», — заявил представитель британского МИДа.