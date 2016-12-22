Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда

Американская актриса Линда Картер, исполнившая роль «Чудо-женщины» в одноименном телесериале, удостоилась звезды на голливудской Аллее славы. Об этом сообщается на сайте Аллеи Славы.

«Это кажется невозможным, но я развлекаюсь на протяжении более чем 50 лет — вот и считайте», — цитирует ее слова на церемонии открытия именной звезды Reuters.

Также 66-летняя актриса поблагодарила свою семью и друзей за поддержку. Кроме того, Картер отдала дань уважения мужчинам, которые являются опорой для многих «чудодейственных женщин».

«Это тот день, который я никогда не забуду», — подытожила она.

Линда Картер во время учебы в Университете штата Аризона в 1972 году решила принять участие в местном конкурсе красоты. Ей удалось победить, после чего она стала представительницей США на конкурсе «Мисс Мира» в том же году. Там она заняла 15-е место, однако участие в смотре принесло ей известность. С 1975 по 1979 годы Картер исполняла роль «Чудо-женщины» в одноименном сериале, став кумиром подростков тех лет. Также Линда Картер снялась в фильмах «Высший пилотаж» и «Придурки из Хаззарда», а также сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Два с половиной человека» и «Тайны Смолвиля».