В WADA ответили на предложение Колобкова по антидопинговым агентствам

В настоящий момент перед Всемирным антидопинговым агентством (WADA) стоит задача — помочь России создать независимое антидопинговое агентство. Об этом РБК заявил старший менеджер WADA по связям со СМИ и коммуникациям Джеймс Фицджеральд.

По его словам, после того как Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим требованиям, надзор и контроль за его деятельностью осуществлялся Великобританией совместно с международными экспертами и WADA.

Ранее глава Минспорта Павел Колобков в интервью РБК заявил, что Россия может передать WADA контроль за соблюдением антидопинговых правил в стране, если по такой модели будут работать все мировые антидопинговые агентства.

Министр отметил, что российские спортивные чиновники постоянно контактируют с руководством WADA. Агентство требует от России признания сговора на государственном уровне для подмены проб употреблявших допинг российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. В Москве отрицают эти обвинения.

В апреле 2016 года WADA приостановило членство РУСАДА и лишило аккредитации Московскую антидопинговую лабораторию. Президент Владимир Путин в марте 2017 года признал, что антидопинговая система России «не сработала, и это наша вина». Глава государства призвал прислушаться к требованиям WADA, «несмотря на промахи в работе независимой комиссии».