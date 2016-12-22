Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,93 57,49 EUR Нал. 71,20 70,55 USD Бирж. 57,61 +0,13 EUR Бирж. 70,66 -0,07 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7460,25 +497,55 MOEX 2263,85 +0,32% RTS 1237,06 +0,24% Brent 68,09 +0,77% DJIA 23799,12 +0,66% Nasdaq 6898,80 +0,42% FTSE 7030,46 -0,37%
Директор филармонии в Сургуте объяснил задержку гонорара Марии Ароновой
Лента новостей
«Алмаз-Антей» ответил на выводы экспертов о снимках с радаров с MH17 21:46, Политика Лига чемпионов по футболу. «Севилья» — «Бавария». Онлайн 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Ювентус» — «Реал». Онлайн 21:45, Спорт Захарова прокомментировала заявление британской лаборатории о «Новичке» 21:44, Политика Путин выразил надежду вскоре поставить точку в «деле Скрипаля» 21:09, Политика Помощник капитана траулера «Норд» рассказал об обстановке на судне 21:08, Общество Трамп назвал свою позицию по России самой жесткой среди предшественников 20:55, Политика Путин договорился с Эрдоганом ускорить поставки Турции комплексов С-400 20:53, Политика СБУ заявила о задержании депутата горсовета Евпатории 20:45, Политика Голландия представила выводы экспертов о снимках с радаров России по MH17 20:44, Политика Улюкаев пожаловался на отказ Мосгорсуда в свидании с женой 20:33, Общество «Сумма» доказательств: чем опасна 210-я статья Уголовного кодекса 20:22, Мнение Директор филармонии в Сургуте объяснил задержку гонорара Марии Ароновой 20:22, Общество Активисты сообщили о задержании у здания ФСБ восьми человек 20:12, Технологии и медиа В США вынесли приговор зятю российского миллиардера за ложь ФБР 20:05, Политика «Ак Барс» в овертайме выиграл у «Трактора» в полуфинале Кубка Гагарина 20:00, Спорт На серой ветке метро произошел сбой из-за инцидента с пассажиром 19:58, Общество Шифоньер или этажерка: как назывались предметы интерьера 100 лет назад 19:55, Недвижимость Мильнер выбыл из числа 50 самых успешных венчурных инвесторов 19:51, Бизнес Путин назвал поставку С-400 приоритетом в сотрудничестве с Турцией 19:42, Общество В «Союзмультфильме» прокомментировали запуск новой серии «Простоквашино» 19:37, Общество Появилось видео закладки фундамента АЭС «Аккую» в Турции 19:33, Экономика Суд прекратил дело по иску «Аэрофлота» к жене Аршавина 19:29, Общество Росгвардия заявила об отсутствии круглосуточной связи ТЦ в Кемерово с МВД 19:18, Общество «Ростелеком» и ВГТРК запустили детский видеосервис в Америке 19:18, Технологии и медиа Варшава выразила Киеву протест в связи с сожжением флага Польши 19:15, Политика Политика у руля: каким будет курс евро и доллара в апреле 19:06, Деньги В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II 19:06, Общество
Директор филармонии в Сургуте объяснил задержку гонорара Марии Ароновой
Общество, 20:22
0
Директор филармонии в Сургуте объяснил задержку гонорара Марии Ароновой

В Сургутской филармонии прокомментировали инцидент с выплатой гонорара актерам спектакля «Маленькие комедии» — Марии Ароновой, Михаилу Полицеймако и Сергею Шакурову. Об этом сообщает ТАСС.

Директор филармонии Яков Черняк подчеркнул, что учреждение не имеет к этому инциденту никакого отношения. «Мы выступали только как площадка. <...> Речь идет о московской компании-прокатчике, которая заключила договор непосредственно с антрепризой <...> Все было прекрасно до той поры <...>, когда перед началом, уже в гриме, уже полные готовые к выходу наши артисты начинают получать информацию, которая, безусловно, должна быть позитивная, потому что оплата должна была быть уже произведена», — заявил Черняк.

Спектакль «Маленькие комедии» состоялся в Сургуте 2 апреля. Перед его началом актриса Мария Аронова выступила с заявлением перед зрителями. Ролик с ее обращением опубликован в YouTube.

«Зрители ждут в фойе, второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки. <...> Без нашего ведома был дан второй звонок, сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем полностью готовые», — заявила Аронова. Саму компанию-организатора спектакля актриса не назвала.

Видео: Никуся NEWS / YouTube

Во время ее речи концертный директор актрисы сообщила, что гонорар за выступление перечислен. Аронова рассказала об этом зрителям и спектакль состоялся.

По данным телекомпании «СургутИнформ-ТВ», организатором спектакля выступил концертно-театральный центр «АКС-север». Спектакль «Маленькие комедии» с участием Ароновой, Шакурова и Полицеймако поставил «Современный театр антрепризы».

Гонорары актерам задержало агентство-организатор из Сургута, заявил РБК худрук театра Альберт Могинов. «Сургутская филармония только предоставила площадку для спектакля», — указал он.

По словам Могинова, организатор перевел артистам гонорар после забастовки на сцене. «Они успели погасить задолженность, деньги перевели. Хотя спектакль мы бы в любом случае сыграли», — отметил худрук. «Мы не будем продолжать работать с этой компанией. Внесем ее в список недобропорядочных прокатчиков и распространим информацию об этом среди коллег», — добавил Могинов.

Теги: Мария Баронова , Сургут , спектакль
Главное
Путин договорился с Эрдоганом ускорить поставки Турции комплексов С-400 Политика
Материалы по теме
СМИ опубликовали видео скандала во время спектакля с Ефремовым в Самаре Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.