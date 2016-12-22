Директор филармонии в Сургуте объяснил задержку гонорара Марии Ароновой

В Сургутской филармонии прокомментировали инцидент с выплатой гонорара актерам спектакля «Маленькие комедии» — Марии Ароновой, Михаилу Полицеймако и Сергею Шакурову. Об этом сообщает ТАСС.

Директор филармонии Яков Черняк подчеркнул, что учреждение не имеет к этому инциденту никакого отношения. «Мы выступали только как площадка. <...> Речь идет о московской компании-прокатчике, которая заключила договор непосредственно с антрепризой <...> Все было прекрасно до той поры <...>, когда перед началом, уже в гриме, уже полные готовые к выходу наши артисты начинают получать информацию, которая, безусловно, должна быть позитивная, потому что оплата должна была быть уже произведена», — заявил Черняк.

Спектакль «Маленькие комедии» состоялся в Сургуте 2 апреля. Перед его началом актриса Мария Аронова выступила с заявлением перед зрителями. Ролик с ее обращением опубликован в YouTube.

«Зрители ждут в фойе, второй звонок дается только тогда, когда артисты получают деньги на руки. <...> Без нашего ведома был дан второй звонок, сейчас мы сидим, унижая вас, унижая себя, ждем полностью готовые», — заявила Аронова. Саму компанию-организатора спектакля актриса не назвала.

Видео: Никуся NEWS / YouTube

Во время ее речи концертный директор актрисы сообщила, что гонорар за выступление перечислен. Аронова рассказала об этом зрителям и спектакль состоялся.

По данным телекомпании «СургутИнформ-ТВ», организатором спектакля выступил концертно-театральный центр «АКС-север». Спектакль «Маленькие комедии» с участием Ароновой, Шакурова и Полицеймако поставил «Современный театр антрепризы».

Гонорары актерам задержало агентство-организатор из Сургута, заявил РБК худрук театра Альберт Могинов. «Сургутская филармония только предоставила площадку для спектакля», — указал он.

По словам Могинова, организатор перевел артистам гонорар после забастовки на сцене. «Они успели погасить задолженность, деньги перевели. Хотя спектакль мы бы в любом случае сыграли», — отметил худрук. «Мы не будем продолжать работать с этой компанией. Внесем ее в список недобропорядочных прокатчиков и распространим информацию об этом среди коллег», — добавил Могинов.