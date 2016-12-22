В Лондоне госпитализировали супруга Елизаветы II

Супруг британской королевы Елизаветы II, герцог Эдинбургский Филипп госпитализирован для плановой операции на бедре. Об этом сообщает Telegraph со ссылкой на заявление Букингемского дворца. 96-летний герцог прибыл в больницу Короля Эдварда VIII заранее.

Супруг королевы из-за проблем со здоровьем пропустил несколько мероприятий, в том числе пасхальную службу, пишет газета.

В мае 2017 года герцог официально объявил о том, что он намерен отойти от публичной деятельности и перестанет выполнять представительские функции на различных мероприятиях. В сообщении королевской семьи уточнялось, что решение принято при полной поддержке Елизаветы II.