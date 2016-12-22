В «Союзмультфильме» прокомментировали запуск новой серии «Простоквашино»

Появилось видео закладки фундамента АЭС «Аккую» в Турции

Суд прекратил дело по иску «Аэрофлота» к жене Аршавина

Росгвардия заявила об отсутствии круглосуточной связи ТЦ в Кемерово с МВД

«Ростелеком» и ВГТРК запустили детский видеосервис в Америке

Варшава выразила Киеву протест в связи с сожжением флага Польши

Политика у руля: каким будет курс евро и доллара в апреле

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«Рубин» перевел игрока в отдел кадров из-за отказа подписывать контракт

На Хмельницкой АЭС отключился первый энергоблок

Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29

В британской лаборатории не смогли установить происхождение «Новичка»

Саудовская Аравия обвинила хуситов в нападении на танкер

На западе Германии в метро столкнулись два поезда

Цена криптовалютного рынка снизилась на 50% за первый квартал 2018 года

Сирийская тройка: как Россия балансирует между Турцией и Ираном

В Европе предупредили о возможной задержке половины авиарейсов

Защита обжаловала арест братьев Магомедовых

СК возбудил новое дело против бывшего главы правительства Дагестана

Украина запретит въезд высланным из ЕС российским дипломатам

ФИФА отчиталась о продаже почти 1,7 млн билетов на матчи ЧМ-2018

Россельхознадзор предложил расширить список поставщиков томатов из Турции

СПЧ предупредил об убытках инвесторов в случае блокировки Telegram

Закон о новом налоге для нефтяников приняли в первом чтении

В ВШЭ объяснили позицию по публикации видео с Песковым

Новая серия «Простоквашино» набрала за 6 часов почти 5,5 млн просмотров

Эрдоган и Путин запустили строительство АЭС «Аккую» в Турции

Адвокат Савченко отказался представлять ее интересы в суде

Прокуратура потребовала 1,5 года за фото во «ВКонтакте»