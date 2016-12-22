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Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29
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Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29
Политика, 18:39
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Сербия объявила о переговорах с Москвой и Минском по поставкам МиГ-29

Сербия ведет переговоры с Россией и Белоруссией по дополнительным поставкам истребителей МиГ-29, сообщил «РИА Новости» сербский министр обороны Александр Вулин.

По его словам, в Белграде намерены получить самолеты «чем скорее, тем лучше». «Скорость поставок и скорость их включения в вооруженные силы — один из важных факторов. Касательно условий, речь идет о [безвозмездной] передаче», — отметил Вулин.

В декабре 2016 года занимавший пост премьер-министр Сербии Александр Вучич и министр обороны Сергей Шойгу договорились о передаче шести истребителей МиГ-29, 30 танков и 30 БРДМ-2. По его словам, сделка прошла не по принципу купли-продажи. В Белграде планировали модернизировать самолеты, потратив €180–230 млн. При этом рыночная цена одного истребителя — €600 млн.

В октябре 2017 года подаренные Россией МиГ-29 прибыли в Сербию. В июле 2017 года Вучич, ставший президентом Сербии, подчеркивал необходимость получения российского вооружения для обеспечения безопасности республики.

Теги: Сербия , МиГ-29 , истребители , Минобороны
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