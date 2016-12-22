На западе Германии в метро столкнулись два поезда

В городе Дуйсбурге на западе Германии (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) в местном метрополитене столкнулись два поезда. Об этом пишет издание Rheinische Post.
Инцидент произошел на станции Auf dem Damm на линии U79 в городском районе Майдерих. Организация «Транспортные предприятия Дуйсбурга», которая контролирует транспортную навигацию в немецком городе, на своей странице в Facebook заверила, что речь идет не о лобовом столкновении, авария произошла из-за того, что по неизвестной причине один состав наехал на другой.
В результате инцидента пострадали, по предварительным данным, около 35 человек, состояние двоих из них оценивается как тяжелое. У одного из пострадавших диагностировали черепно-мозговую травму. Представитель службы пожарной безопасности города заверил Focus Online, что авария несерьезная, угрозы жизни пострадавших нет.
Позже агентство Reuters со ссылкой на представителя местной полиции сообщило, что число пострадавших превышает 20 человек.
На месте происшествия работают пожарные службы и полиция. Станция метрополитена, на которой произошло столкновение поездов, закрыта, движение приостановлено. Пассажирам предлагают пересесть на наземный транспорт.