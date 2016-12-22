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В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального
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В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального
Политика, 17:03
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В ФБК анонсировали учредительный съезд партии Навального

Учредительный съезд партии Алексея Навального назначен на 19 мая. Об этом РБК сообщил руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам Жданова, название партии по закону должен утвердить съезд, поэтому пока в документе она называется «Рабочее название».

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«Поскольку название у нас утащили, до съезда будет рабочее название», — отметил он в Twitter. Также Жданов опубликовал фотографию письма Минюста, в котором подтверждается получение необходимых документов от оргкомитета ​по подготовке съезда партии.

22 марта пресс-служба Минюста сообщила о том, что партия политтехнолога Андрея Богданова «Гражданская позиция» была переименована в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) в Партию прогресса. Так же называлась незарегистрированная партия Навального. Эту информацию подтвердил политолог Андрей Богданов.

Жданов тогда предположил, что это сделано, чтобы помешать партии Навального зарегистрироваться. «Нам придется использовать другое название. Но [наша] политическая Партия прогресса, жалоба по которой подана в ЕСПЧ, может быть восстановлена. Тогда это переименование [Гражданской позиции] будет признано незаконным, так как фактически ранее уже была другая Партия прогресса», — добавил он.

Теги: Иван Жданов , Алексей Навальный
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