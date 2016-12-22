МИД рассказал об отказе НАТО в визах для российских дипломатов

НАТО заявило, что не будет выдавать визы российским дипломатам, которые должны были быть направлены для работы в постпредство в Брюсселе. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко, сообщает «РИА Новости».

​«Да, действительно, семь человек были объявлены нежелательными. И (в Брюсселе) объявили, что не будут выдавать визы еще троим сотрудникам», — сказал он.

В эфире «России 24» Грушко назвал поведение Запада в «деле Скрипаля» «совершенно очевидной провокацией». По его словам, идеологическая кампания была выстроена таким образом, чтобы исключить нормальный профессиональный диалог по сути событий.

26 марта более 20 государств объявили о высылке российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля». Мера коснулась в общей сложности более сотни сотрудников дипмиссии. 27 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс на треть сократит постпредство России — с 30 до 20 человек.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания на улице в Солсбери 4 марта. Позже выяснилось, что они были отравлены. Лондон обвинил в произошедшем Москву. Власти России все обвинения отрицают и требуют предоставить доказательства.