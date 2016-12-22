В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян

Из 72 тыс. россиян, проживающих на территории Украины, на выборах президента России проголосовали 375 человек из-за того, что доступ на участки был заблокирован. Об этом во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного итогам выборов, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко, сообщает корреспондент РБК.

Другой участник круглого стола, член ЦИК Александр Клюкин добавил, что миссия ОБСЕ не отреагировала на эту ситуацию. «Когда мы обратились к миссии ОБСЕ и сказали — как же так, это же прямое нарушение всех мыслимых законов, в ответ они промямлили что-то. Они не осудили, они не сказали, что им не нравится [эта ситуация]», — подчеркнул он.

18 марта, в день выборов президента России, в посольстве России в Киеве и генконсульстве в Харькове, Львове и Одессе, где можно было проголосовать, полиция заблокировала входы. Внутрь допускали только дипломатов. В России назвали это грубым нарушением норм международного права.