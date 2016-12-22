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В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян
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В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян
Выборы президента России, 16:28
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В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян

Из 72 тыс. россиян, проживающих на территории Украины, на выборах президента России проголосовали 375 человек из-за того, что доступ на участки был заблокирован. Об этом во время круглого стола в Совете Федерации, посвященного итогам выборов, заявил посол по особым поручениям МИД России Андрей Нестеренко, сообщает корреспондент РБК.

Как голосовали на выборах президента России за рубежом Еще 8 фото
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Другой участник круглого стола, член ЦИК Александр Клюкин добавил, что миссия ОБСЕ не отреагировала на эту ситуацию. «Когда мы обратились к миссии ОБСЕ и сказали — как же так, это же прямое нарушение всех мыслимых законов, в ответ они промямлили что-то. Они не осудили, они не сказали, что им не нравится [эта ситуация]», — подчеркнул он.

18 марта, в день выборов президента России, в посольстве России в Киеве и генконсульстве в Харькове, Львове и Одессе, где можно было проголосовать, полиция заблокировала входы. Внутрь допускали только дипломатов. В России назвали это грубым нарушением норм международного права.

Теги: Выборы , Украина , Совет Федерации
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