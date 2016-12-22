Семь человек погибли в результате ДТП в Египте

В результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в Египте погибли семь человек, еще 11 пострадали, сообщает Ahram Online со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Авария произошла на дороге, связывающей Новый Каир с курортом Айн эль-Сохна. Представитель Минздрава Египта сообщил, что пострадавшие с травмами позвоночника, ссадинами и синяками были доставлены в больницу, где им оказывается медицинская помощь. Причины ДТП устанавливаются.

Издание уточняет, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения в Египте самый высокий уровень ДТП и связанных с ними смертей — ежегодно в авариях погибают около 12 тыс. человек.