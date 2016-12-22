Россельхознадзор оштрафовал производителя «Баскин Роббинс» на ₽100 тыс.

Россельхознадзор оштрафовал на 100 тыс. руб. компанию АО «БРПИ» (производит мороженое торговой марки «Баскин Роббинс»). Об этом сообщила официальный представитель ведомства Юлия Мелано, говорится в сообщении, которое поступило в РБК. ​

Россельхознадзор 12 марта провел плановую проверку «БРПИ», находящегося по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 16. В ходе проверки в столовой для сотрудников предприятия были выявлены нарушения в безопасности пищевой продукции и в части ее маркировки. Так, в холодильнике ​для хранения необработанного мяса была обнаружена просроченная мясная продукция, условия хранения которой были нарушены. В этом же холодильнике были обнаружены немаркированные мясные полуфабрикаты, срок хранения которых неизвестен. В морозильнике для рыбы в производственном цехе хранились мясные полуфабрикаты без упаковки и маркировки.

Вся продукция была изъята, управление «БРПИ» привлечено к административной ответственности по ч.1 ст. 14.43 КоАП и оштрафовано 20 марта, отметили в Россельхознадзоре.