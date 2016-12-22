Госдума разрешила собирать валежник в лесу

Госдума приняла в третьем чтении закон, исключающий валежник (сухие деревья или их части, лежащие на земле) из перечня древесных ресурсов, и разрешила гражданам его сбор без разрешения, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Разработчиками инициативы выступили депутаты «Единой России», КПРФ и «Справедливой России» во главе с председателем профильного комитета Госдумы по природным ресурсам Николаем Николаевым. Новый закон вводит понятие «валежник», что относит его к категории недревесных лесных ресурсов.

В пояснительной записке к документу говорится, что власти не справляются с очисткой лесов от валежника, что «негативно влияет на противопожарную ситуацию, а правила сбора валежника установлены такие же, как и для заготовки обычной древесины». «Создается ситуация, когда большое количество граждан ежедневно совершают правонарушения, осуществляя сбор валежника», — объясняют в документе необходимость изменений.

Часть 2 статьи 32 Лесного кодекса дополняется понятием «валежник», что дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд. Закон вступит в силу 1 января 2019 года.