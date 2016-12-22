ФАНО и РАН оценили работу 454 научных организаций

Федеральное агентство научных организаций (ФАНО) совместно с Российской академией наук провели внеочередную оценку результатов деятельности научных организаций, сообщает корреспондент РБК.

Оценку прошли 454 института. В зависимости от результативности их отнесли к трем категориям. При оценке учитывались 41 наукометрический показатель и дополнительные сведения. Так, на оценку влияли количество публикаций в изданиях, индексируемых в реферативной базе данных WoS, среднее отношение конкурсного и внебюджетного финансирования к средствам, полученным на госзадания, а также средняя численность исследователей в организации. Также учитывалось экспертное мнение РАН.

К первой категории отнесли 142 (31%), ко второй — 205 (45%), к третьей — 107 (24%).

«Для нас это информация, которую надо внимательно изучить и найти дальнейшие шаги для развития институтов. Для третьей категории мы должны объединить усилия и поднять общий уровень институтов», — отметил глава ФАНО Михаил Котюков.

30 марта президент РАН Александр Сергеев заявил, что академики предложат ФАНО и Минобрнауки не принимать «организационных действий» после рассмотрения оценок, проведенных в этом году, сообщает ТАСС.

«Мне кажется все-таки правильным внести в наше постановление пункт о том, чтобы отправить обращение — и в Минобрнауки, и в ФАНО — о том, чтобы та оценка, которая была проведена в этом году, рассматривалась как ориентировочная, без организационных решений», — сказал Сергеев на Общем собрании Российской академии наук (РАН).