Башкирия получила от «Башнефти» 16,5 млрд руб. от мировой с «Системой»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что в марте «Башнефть» перечислила в бюджет региона 16,5 млрд руб., полученных в результате мирового соглашения с АФК «Система», сообщает «Интерфакс».
«Эти деньги мы получили на прошлой неделе. «Башнефть» перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд руб.», — сказал Хамитов. По его словам, прибыль образовалась «в результате перечисления компанией АФК «Система» на счет «Башнефти» 100 млрд руб. в результате судебного решения».
Хамитов отметил, что полученные средства будут направлены на объекты здравоохранения и образования.
В мае 2017 года «Роснефть» подала иск к АФК «Система». Иск предусматривал взыскание 106,6 млрд руб., позднее сумму требований увеличили до 170,6 млрд руб. В августе арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, снизив требуемую «Роснефтью» компенсацию до 136,3 млрд.
В декабре 2017 года АФК «Система» и «Роснефть» пришли к мировому соглашению, согласно которому компания обязалась возместить 100 млрд руб. в пользу «Башнефти».