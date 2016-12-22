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Башкирия получила от «Башнефти» 16,5 млрд руб. от мировой с «Системой»
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Башкирия получила от «Башнефти» 16,5 млрд руб. от мировой с «Системой»
Бизнес, 12:57
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Башкирия получила от «Башнефти» 16,5 млрд руб. от мировой с «Системой»

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сообщил, что в марте «Башнефть» перечислила в бюджет региона 16,5 млрд руб., полученных в результате мирового соглашения с АФК «Система», сообщает «Интерфакс».

«Эти деньги мы получили на прошлой неделе. «Башнефть» перечислила налог на прибыль в размере 16 млрд руб.», — сказал Хамитов. По его словам, прибыль образовалась «в результате перечисления компанией АФК «Система» на счет «Башнефти» 100 млрд руб. в результате судебного решения».

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Хамитов отметил, что полученные средства будут направлены на объекты здравоохранения и образования.

В мае 2017 года «Роснефть» подала иск к АФК «Система». Иск предусматривал взыскание 106,6 млрд руб., позднее сумму требований увеличили до ​170,6 млрд руб. В августе арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск, снизив требуемую «Роснефтью» компенсацию до 136,3 млрд.

В декабре 2017 года АФК «Система» и «Роснефть» пришли к мировому соглашению, согласно которому компания обязалась возместить 100 млрд руб. в пользу «Башнефти».

Теги: Башкирия , «Башнефть»
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