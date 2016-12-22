Власти решили четырежды промыть шампунем дороги в Москве после зимы

Улицы Москвы в апреле четырежды помоют с шампунем, заявил замглавы ГБУ «Автомобильные дороги» Андрей Соколов. Об этом сообщает «РИА Новости».

«С установления положительных температур до +5 и днем, и ночью мы начнем промывать проезжую часть дорог. Предположительно, уже на этой неделе мы помоем дороги и тротуары моющим средством. В апреле — четыре раза, потом — ежемесячно», — сказал он.

Соколов пояснил, что за зиму на дорогах образуется пленка из остатков бензина, резины и других химических веществ. Ее можно удалить лишь специальным моющим средством. Также работники предприятия приступили к чистке дорожных знаков и конструкций над проезжей частью.

С 2010 года дороги моют с шампунем и перед зимой, для того чтобы антигололедные реагенты работали эффективнее при минусовых температурах.