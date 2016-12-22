На Киевском направлении задержали несколько электричек и аэроэкспресс
Общество, 12:34
0
На Киевском направлении задержали несколько электричек и аэроэкспресс
На Киевском направлении Московской железной дороги (МЖД) из-за повреждения контактного провода были задержаны шесть электропоездов и аэроэкспресс в аэропорт Внуково. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МЖД.
Повреждение произошло на третьем главном пути в районе станции лесной Городок. На место прибыли бригады энергетиков, движение поездов временно было организовано по одному пути.
К 10:30 мск поломку устранили, движение на Киевском направлении было введено в обычный график.
В середине февраля сбой произошел на Белорусском направлении МЖД. Тогда было остановлено движение электричек в сторону столицы.