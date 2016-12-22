Построенный к ЧМ-2018 стадион в Волгограде ввели в эксплуатацию

Новый стадион в Волгограде, который летом примет четыре матча чемпионата мира по футболу, во вторник получил разрешение на ввод в эксплуатацию, сообщается на сайте Минспорта. Первая игра на «Волгоград арене» состоится 21 апреля.
Новая арена построена на месте стадиона «Центральный», домашнего для футбольного клуба «Ротор». Она расположена у подножья комплекса «Мамаев Курган». Стадион способен принять до 45 тыс. зрителей.
По словам министра спорта РФ Павла Колобкова, слова которого приводятся в сообщении, после завершения ЧМ-2018 «Волгоград арена» перейдет к клубу «Ротор».
«По многочисленным просьбам болельщиков «Ротора» в цветовой гамме арены преобладающими стали традиционные для клуба цвета (сине-голубые. — РБК)», — сказал глава Минспорта.
Первый тестовый матч на стадионе состоится 21 апреля: сыграют команды Футбольной национальной лиги «Ротор» и «Луч-Энергия» (Владивосток).
Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах. В Волгограде состоятся четыре матча отборочного этапа: Тунис — Англия, Нигерия — Исландия, Саудовская Аравия — Египет, Япония — Польша.