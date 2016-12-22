Банки обязали иметь рейтинг для работы с налоговой

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал внесенное Минфином постановление «О дополнении требований для принятия банковских гарантий в целях налогообложения». Документ опубликован на сайте правительства.
В документе устанавливается дополнительное требование к банкам для принятия их банковских гарантий налоговыми органами. Речь идет о наличии кредитного рейтинга, присвоенного по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством.
«Использование таких кредитных рейтингов банков — ключевой фактор оценки кредитоспособности кредитных организаций», — говорится в пояснительной записке.
Кредитные рейтинги «А» и «ruА» оцениваются как умеренные с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах России. Рейтинги «ВВВ-» и «ruВВВ-», согласно методологии, оцениваются как уровни с низкой вероятностью дефолта организаций.
В Налоговом кодексе указывается, что банк включается в перечень Минфина на основании сведений, полученных из ЦБ. Для включения в список организация должна отвечать ряду требований — в частности, иметь лицензию на осуществление банковских операций и работать не менее пяти лет. Собственный капитал банка должен быть не менее 1 млрд руб.