Пациента московской больницы заподозрили в убийстве соседа по палате

В Москве в палате одной из больниц ночью убили пациента. Об этом говорится в сообщении столичного главка Следственного комитета.

Утром 3 апреля в городской больнице на улице Алабьева обнаружили тело мужчины 1956 года рождения с двумя ножевыми ранениями. В палате кроме погибшего находились и другие пациенты.

По данным следователей, подозреваемый в убийстве — сосед погибшего, мужчина 1948 года рождения. Он пояснил, что убитый стонал по ночам и мешал ему спать.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).