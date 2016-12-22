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В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд руб.
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В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд руб.
Общество, 11:42
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В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа за 10 млрд руб.

Власти Санкт-Петербурга планируют выбрать инвестора строительства маршрута скоростного трамвая до Петергофа, заявила глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк. Об этом сообщает газета «Ведомости». По данным издания, конкурс может быть объявлен уже на этой неделе.

Для строительства скоростной трамвайной сети длиной 20 км до входящего в состав Санкт-Петербурга Петергофа администрация города планирует выбрать инвестора. Затраты на строительство оцениваются в 10,6 млрд руб.

Пропускная способность существующей инфраструктуры исчерпана, кроме того, в районе, к которому относится Петергоф, активно строят жилье, сообщил замглавы комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Алексей Васильев.

Скоростной трамвай до Петергофа планируется запустить в два этапа. Первый — от существующей трамвайной линии до Петергофского шоссе (6 км, приблизительная стоимость — 4,3 млрд руб.), второй — от существующих путей на Петергофском шоссе до собственно Петергофа (14 км, 6,3 млрд руб.). Потенциальный пассажиропоток оценивается от 17 млн до 30 млн человек в год, заявил Васильев.

В конце марта власти Санкт-Петербурга нашли инвесторов для строительства другой ветки скоростного трамвая — от станции метро «Купчино» до поселка Шушары и района Славянка. Общий объем инвестиций оценивается в 25,9 млрд руб. Кроме того, в начале марта в Санкт-Петербурге начал действовать первый частный трамвайный маршрут №8 («Чижик»). Полностью первая частная трамвайная сеть будет запущена в конце 2018 года, после чего перейдет в концессию Транспортной концессионной компании на 30 лет.

Теги: Санкт-Петербург , скоростной трамвай
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