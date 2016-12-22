В Москве арестовали двух спонсоров ИГ

В Москве возбуждено уголовное дело о финансировании террористической деятельности в отношении двоих жителей столицы. Об этом сообщает пресс-служба московского управления СК.

Им предъявлено обвинение по ч. 1.1 ст. 205.1 УК (финансирование террористической деятельности). По ходатайству они заключены под стражу.

36-летний и 31-летний обвиняемые вступили в преступный сговор с группой, которая поддерживает запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ), полагает следствие. Обвиняемые систематически переводили деньги на расчетные счета участников этой группировки.

В ходе расследования были направлены запросы о правовой помощи в ряд стран для получения информации в интересах следствия.

В конце декабря прошлого года житель Дагестана был осужден на восемь лет колонии за финансирование членов ячейки ИГ. Его признали виновным в переводе на карты боевиков около 152 тыс. руб.