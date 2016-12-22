Роструд напомнил о длинных выходных в мае

Роструд напомнил россиянам о длинных выходных, которые ждут их в мае и июне, сообщает «Интерфакс». Первая рабочая неделя мая будет двухдневной. «В связи с празднованием Первомая, который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать четыре дня подряд», — подчеркнули в ведомстве. Выходные начнутся в воскресенье, 29 апреля, и продолжатся до среды, 2 мая. Рабочими днями останутся 3 и 4 мая.

В связи с празднованием Дня Победы 9 мая, который в этом году придется на среду, переносов не планируется, россияне будут отдыхать только один день. Однако рабочее время в предпраздничный вторник, 8 мая, согласно Трудовому кодексу сократится на час.

Дополнительные выходные будут и в начале лета. В связи с празднованием Дня России 12 июня, который в этом году приходится на вторник, граждане будут отдыхать три дня подряд начиная с воскресенья, 10 июня. Отмечается, что понедельник, 11 июня, будет нерабочим за счет переноса выходного с субботы, 9 июня.

Постановление правительства о переносе выходных дней в этом году было вынесено Минтрудом на общественное обсуждение в прошлом июне. В документе отмечалось, что ​дни отдыха переносят ради «рационального планирования рабочего времени в организациях» и создания «условий для полноценного отдыха и организации досуга».