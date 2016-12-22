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Дворкович назвал дату завершения строительства арены в Самаре к ЧМ-2018
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Дворкович назвал дату завершения строительства арены в Самаре к ЧМ-2018
ЧМ-2018, 08:57
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Дворкович назвал дату завершения строительства арены в Самаре к ЧМ-2018

Стадион «Самара-Арена», который должен принять шесть матчей чемпионата мира по футболу- 2018, будет достроен к 25 апреля, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. Об этом сообщает. «РИА Новости».

«Что касается Самары, по графику сдвижка произошла. Но по обновленному графику стадион может быть введен в строй к 25 апреля», — сказал Дворкович.

Он добавил, что первый, тестовый матч на новом стадионе запланирован уже на 28 апреля

Весной 2017 года стало известно, что строительство «Самары-Арены», которое началось в 2014 году, отстает для графика. Так, сооружение должно было быть сдано в декабре того же года. Чтобы успеть к намеченному сроку, проект решили упростить. В частности, это коснулось материалов, которые будут применяться в крыше сооружения. Однако к сроку стадион все равно не был сдан. Кроме того, в ноябре генподрядчик строительства «Татдорстрой» заявил о хищении 2,5 млрд руб, выделенных ОО «Стальмонтаж-Электросталь». Компания, получив 2,6 млрд руб, выполнила работы только на 87,8 млн руб.

Стадион «Самара-Арена» должен вместить 45 тыс. зрителей. Его стоимость оценивается 18,2 млрд руб. Во время ЧМ-2018, который пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года, арена должна принять шесть матчей. 
 

Теги: ЧМ-2018 , «Самара Арена»
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