«Первый шпион» холодной войны умер в США на 103-м году жизни

В США на 103-м году жизни скончался бывший сотрудник Управления стратегических служб (OSS) Ирвинг Айзексон, который шпионил за гражданами СССР и советскими войсками в ГДР, сообщает Portland Press Herald со ссылкой на членов его семьи.

Они рассказали, что экс-разведчик умер в хосписе в городе Оберн, штат Мэн.

Ирвинг Айзексон родился 7 августа 1915 года. В 1939 году окончил школу права Гарвардского университета. Во время Второй мировой войны был направлен в Великобританию, где начал работать на Управление стратегических служб, которая стала первой объединенной разведывательной службой США. После войны он перебрался в ГДР, где следил за передвижениями советских граждан и военных.

Затем он вернулся в Соединенные Штаты, где в 2001 году написал мемуары под названием «Memoirs of an Amateur Spy: The Story of the First OSS Spy in the Cold War with the Russians» (Мемуары шпиона-любителя: история первого шпиона OSS во время холодной войны). Его жена Джудит Магиар, бывшая узница концлагеря «Освенцим», скончалась в 2015 году в возрасте 90 лет.